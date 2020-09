18 Settembre 2020

Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all' affidamento in subappalto di quote di lavori inerenti le opere edili, di scavo, ripristino e canalizzazioni connessi alla realizzazione di stazioni di ricarica per auto elettriche per conto del comune di Terni. Importo: n.d. Scadenza: 30/9/2020 Bando (zip)