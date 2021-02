1 Febbraio 2021

Avviso per l’affidamento dei lavori di manutenzione, revisione, implementazione e conservazione a norma degli impianti, installazioni ed apparecchiature elettrici degli immobili e impianti consortili per un periodo di 36 mesi a Bergamo. Ente: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Importo: 738.500 € Scadenza: 16/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

Potrebbe interessarti anche: