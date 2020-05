27 Maggio 2020

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata relativa ai lavori di efficientamento energetico del palazzo civico in piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale (TO) che sarà espletata mediante Rdo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). Importo: 82.798 euro Scadenza: 15 giugno 2020 Bando (zip)