15 Gennaio 2021

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse (r.d.i) per la partecipazione alla gara, da tenersi mediante procedura negoziata telematica, da espletarsi sulla piattaforma sardegna CAT, per l’affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri. La gara è suddivisa in 4 lotti. Ente appaltante: Agenzia Sarda per le […]

