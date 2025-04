Esecuzione di lavori e opere da elettricista presso gli immobili e le aree pubbliche attrezzate del patrimonio comunale per il periodo 2025-2026. Comune di Cologne (BS). Importo: 40.000 € Scadenza: 9/4/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus