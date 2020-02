20 Febbraio 2020

Manifestazione di interesse da parte di soggetti privati per la partecipazione al programma di finanziamenti del piano nazionale delle infrastrutture di ricarica veicoli elettrici (PNIRE) per comune di Recco (GE). Importo: n.d. Scadenza: 24 febbraio 2020 Bando (zip)