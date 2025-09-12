INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 43,4% (11 set) - PUN: 103,57 €/MWh (13 set) - Petrolio WTI: 62,98 $/b - Gas Eu TTF: 32,25 €/MWh - CO2: 75,54 €/ton
Impianto fotovoltaico su casa di riposo a Meltina (BZ)

Impianto fotovoltaico su casa di riposo a Meltina (BZ)

  • 12 Settembre 2025

Costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa di riposo nel Comune di Meltina (BZ). Importo: 168.081 € Scadenza: 24/9/2025 Bando (pdf)   Bandi del giorno Archivio Bandi

