Costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa di riposo nel Comune di Meltina (BZ). Importo: 168.081 € Scadenza: 24/9/2025 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi
Impianto fotovoltaico su casa di riposo a Meltina (BZ)
Costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa di riposo nel Comune di Meltina (BZ). Importo: 168.081 € Scadenza: 24/9/2025 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi
Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.
Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]
Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007
Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552
È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.
® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni