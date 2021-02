4 Febbraio 2021

Lavori e forniture relativi alla realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento in cogenerazione a biomasse vegetali presso l’Istituto scolastico di Policastro Bussentino (SA). Durata in mesi: 60. Ente appaltante: Comune Di Santa Marina (SA). Importo: 332.066 € Scadenza: 5/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

