4 Gennaio 2021

Lo scenario di sviluppo dei prossimi anni: opportunità e benefici ottenibili grazie allo sviluppo in Italia delle comunità energetiche; benefici per i condomini, i centri commerciali, i distretti industriali, le aree agricole interne. Autori: Elemens Data Pubblicazione: dicembre 2020 Pagine: 17 Il documento è collegato all’articolo: Dalle comunità energetiche 17 GW di rinnovabili in 10 […]

