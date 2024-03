Gestione impianti di illuminazione pubblica nel Comune di San Giovanni in Croce (CR)

Proposta intervento di finanza di progetto per servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura energia elettrica e realizzazione interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel Comune di San Giovanni in Croce (CR). Importo: 1.752.000 € Scadenza: 2/5/2024 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]