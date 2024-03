Affidamento in concessione della gestione pluriennale del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto, con diritto di prelazione da parte del promotore nel Comune di Scanzorosciate (BG). Ente appaltante: Provincia di Bergamo Importo: 250.518 € Scadenza: 6/5/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]