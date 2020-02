13 Febbraio 2020

Il Comune di Piacenza D’Adige (PD) raccoglie manifestazioni d’interesse per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici. Importo: n.d. Scadenza: 3 marzo 2020 Bando (zip)