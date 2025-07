Manifestazione di interesse per la partecipazione di operatori economici interessati a essere invitati a una successiva procedura di gara per la fornitura di energia termica tramite rete di teleriscaldamento presso il “Poliambulatorio Sant’Anna”, sito in via Napoleona n. 60, Como. Ente appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana. Importo: 1.200.000 € Scadenza: 1/8/2025 Bando (zip) […]