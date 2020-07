10 Luglio 2020

Indagine di mercato per la fornitura di energia elettrica sia per l'illuminazione pubblica che per altri usi rapportata ai valori attuali praticati da Consip per il comune di Montalto Uffugo (CS). Importo: 300.000 € Scadenza: 17/7/2020 Bando (zip)