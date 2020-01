3 Gennaio 2020

Procedura aperta per il Comune di Monte San Pietro per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di approvvigionamento dell’energia elettrica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, con interventi di riqualificazione. Finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore. Durata: 180 mesi. Importo: 2.076.645 euro Scadenza: 14 febbraio 2020 Bando (zip)