Gara italia elettricità procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura elettrica per immobili comunali e impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Tricase (LE). Importo: 790.000 € Scadenza: 11/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus