31 Luglio 2020

Servizio di fornitura e posa in opera di lampade e altre attrezzature/impianti elettrici per il funzionamento dei diversi impianti sportivi/palestre/edifici comunali a Rho (MI). Importo: n.d. Scadenza: 18/8/2020 Bando (zip)