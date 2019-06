6 Giugno 2019

Il Comune di Cologno al Serio (BG) ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la stipula di un protocollo d’intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici. Importo: non dichiarato Scadenza: 21 giugno 2019 Il bando (pdf)