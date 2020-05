27 Maggio 2020

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e la pubblica illuminazione a Borno (BS). Fornitura annuale dal 30.06.2020 al 30.06.2021. Importo: 117.500 euro Scadenza: 12 giugno 2020 Bando (zip)