3 Marzo 2021

Affidamento del sistema di qualificazione per la fornitura di energia elettrica nel Comune di Milano. Numero di riferimento: appalto nr. 3800000011. Descrizione dell’appalto: qualificare le imprese in grado di effettuare la fornitura di energia elettrica di trazione e illuminazione per la rete di trasporti di Milano, nonché per le località aziendali ATM. Ente appaltante: Azienda Trasporti […]

