13 Ottobre 2020

Id sintel: 129802831. Fornitura di energia elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte. (gara 118-2020). Durata in mesi: 12. Ente appaltante: Società di Commitenza Regione Piemonte spa SCR Piemonte spa. Importo: 65.539.650 € Scadenza: 22/10/2020