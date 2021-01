25 Gennaio 2021

Fornitura, posa in opera e messa in servizio di un container per cabina primaria con sezione MT rispondente alle specifiche DY770 rev. 07 del 29/07/2011 e DY 770 A1 rev. 00 del 15/02/2012. Ente appaltante: AGSM di Verona. Importo: 500.000 € Scadenza: 22/02/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

