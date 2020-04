3 Aprile 2020

Procedura aperta. EGPA 8457 interamente gestita in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di condensatori elettrolitici. Suddivisa in 2 lotti. Durata dell’appalto: 36 mesi. Luogo di consegna: Impianti Trenitalia. Importo: 242.400 euro Scadenza: 22 maggio 2020 Bando (zip)