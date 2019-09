19 Settembre 2019

Il Comune di Belgioioso (PV) apre un avviso pubblico per la concessione di occupazione di porzione di area comunale per la fornitura, installazione, messa in esercizio, gestione e manutenzione di un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici. Importo: non dichiarato Scadenza: 5 ottobre 2019 Il bando