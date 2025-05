Fornitura di 2 bus elettrici urbani per la Consorziata impresa autolinee scura ias srl. Due lotti. Ente appaltante: Consorzio Autoservizi dei Due Mari. Importo complessivo: 3.940.000 € Scadenza: 9/6/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus