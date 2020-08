19 Agosto 2020

Bando di gara per l’affidamento per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per il comune di Milazzo (ME). Anno 2020-2022: la durata contrattuale è di 24 mesi. Importo: 101.696.282 € Scadenza: 14/9/2020 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi