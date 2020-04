9 Aprile 2020

L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un produttore o da un grossista idoneo, per il periodo dall’1.1.2021 al 31.12.2021 a fronte di un contratto stipulato sul mercato libero ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 16.3.1999, per un totale indicativamente presunto di 10.261 MWh. […]