Efficienza energetica e sostenibilità: il percorso formativo gratuito di AENEAM

Nell’ambito del progetto europeo AENEAM, è stato organizzato un percorso formativo gratuito per accompagnare le imprese verso un modello industriale più sostenibile, con un focus specifico sull’efficientamento energetico e la gestione responsabile delle risorse.
Il percorso si articola in una serie di webinar online che offrono contenuti tecnici e aggiornati su normative, strategie di gestione, tecnologie innovative, strumenti finanziari e soluzioni operative.
Il calendario prevede i seguenti webinar:
- 9 settembre: “Sviluppare un Business Plan per l’Efficienza Energetica: Strategie, Obiettivi e Soluzioni Personalizzate”
- 16 settembre: “Dall’LCA alla narrazione aziendale: comunicare la sostenibilità”
- 30 settembre: “Efficienza energetica in azienda: dalla diagnosi e norma ISO 50001 alla comunicazione strategica”
- 7 ottobre: “Strumenti digitali per il monitoraggio e l’efficienza energetica”.
Al termine di ogni modulo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ente: progetto europeo AENEAM
Destinatari del corso: imprese, PMI e professionisti
Informazioni e iscrizioni: CMST (partner del progetto Ue AENEAM)