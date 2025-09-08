INFODATA ENERGIA

Efficienza energetica e sostenibilità: il percorso formativo gratuito di AENEAM

  • 8 Settembre 2025

Nell’ambito del progetto europeo AENEAM, è stato organizzato un percorso formativo gratuito per accompagnare le imprese verso un modello industriale più sostenibile, con un focus specifico sull’efficientamento energetico e la gestione responsabile delle risorse.

Il percorso si articola in una serie di webinar online che offrono contenuti tecnici e aggiornati su normative, strategie di gestione, tecnologie innovative, strumenti finanziari e soluzioni operative.

Il calendario prevede i seguenti webinar:

  • 9 settembre: “Sviluppare un Business Plan per l’Efficienza Energetica: Strategie, Obiettivi e Soluzioni Personalizzate”
  • 16 settembre: “Dall’LCA alla narrazione aziendale: comunicare la sostenibilità”
  • 30 settembre: “Efficienza energetica in azienda: dalla diagnosi e norma ISO 50001 alla comunicazione strategica”
  • 7 ottobre: “Strumenti digitali per il monitoraggio e l’efficienza energetica”.

Al termine di ogni modulo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ente: progetto europeo AENEAM

Destinatari del corso: imprese, PMI e professionisti

Informazioni e iscrizioni: CMST (partner del progetto Ue AENEAM)

