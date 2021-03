1 Marzo 2021

Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione esistenti S.S. 106 e zona P.I.P., zona Rione Africa, viale Aurelia Cropani Marina, Cuturella, Cropani centro, secondo tratto ex 180 e realizzazione di tratti ex novo di impianti di pubblica illuminazione sulla S.S. 106. Comune di Cropani (CZ). […]

