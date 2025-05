Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della Romagna Faentina: efficientamento energetico istituti scolastici Brisighella (RA). Ente appaltante: Unione della Romagna Faentina. Importo: 242.286 € Scadenza: 23/5/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus