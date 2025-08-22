Efficientamento energetico impianti di illuminazione e riscaldamento a Cerignale (PC)

Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dell’esecuzione di interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti (di illuminazione e di riscaldamento) del comune di Cerignale (PC), nonché della gestione del servizio di illuminazione pubblica, di illuminazione del municipio e della gestione calore del municipio, con relative manutenzioni. Importo: 457.321 € Scadenza: 20/9/2025 Bando (pdf) […]
