Rinnovabili elettriche: 49,4% (21 ago) - PUN: 101,34 €/MWh (23 ago) - Petrolio WTI: 63,67 $/b - Gas Eu TTF: 33,16 €/MWh - CO2: 72,62 €/ton
Efficientamento energetico impianti di illuminazione e riscaldamento a Cerignale (PC)

Efficientamento energetico impianti di illuminazione e riscaldamento a Cerignale (PC)

  • 22 Agosto 2025

CATEGORIE:

Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dell’esecuzione di interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti (di illuminazione e di riscaldamento) del comune di Cerignale (PC), nonché della gestione del servizio di illuminazione pubblica, di illuminazione del municipio e della gestione calore del municipio, con relative manutenzioni. Importo: 457.321 € Scadenza: 20/9/2025 Bando (pdf) […]

