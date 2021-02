26 Febbraio 2021

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’individuazione d’imprese da invitare a procedure di gara, da espletarsi attraverso la piattaforma MEPA, per l’affidamento lavori di opere pubbliche inserite nella programmazione 2021-2022, suddivisa in 19 lotti. Lotto18: Efficientamento energetico della pubblica illuminazione su strade varie del Comune di San Giorgio a Cremano (NA). Importo: 260.000 € Scadenza: […]

