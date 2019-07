19 Luglio 2019

Il Comune di Conflenti (CZ) seleziona una energy service company (esco) per l’affidamento della concessione mista di beni e servizi, con contratto di prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato (epc energy performance contract) per la riqualificazione energetica e la gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del comune. Importo: 494.624 euro Scadenza: […]