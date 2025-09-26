INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 42,8% (25 set) - PUN: 106,41 €/MWh (27 set) - Petrolio WTI: 64,89 $/b - Gas Eu TTF: 32,40 €/MWh - CO2: 75,76 €/ton
Efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica in provincia di Siracusa

Efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica in provincia di Siracusa

  • 26 Settembre 2025

CATEGORIE:

Avviso pubblico informale di sollecitazione di manifestazioni di interesse da parte di Esco qualificate finalizzate alla formulazione di proposte di partenariato pubblico privato per la partecipazione all’avviso pubblico m7-i.17 Pnrr efficientamento E.R.P. in provincia di Siracusa (4 lotti). Ente appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa. Importo complessivo: 30.000.000 € Scadenza: 10/10/2025 Bando […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
