Avviso pubblico informale di sollecitazione di manifestazioni di interesse da parte di Esco qualificate finalizzate alla formulazione di proposte di partenariato pubblico privato per la partecipazione all’avviso pubblico m7-i.17 Pnrr efficientamento E.R.P. in provincia di Siracusa (4 lotti). Ente appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa. Importo complessivo: 30.000.000 € Scadenza: 10/10/2025 Bando […]
Efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica in provincia di Siracusa