Efficientamento energetico edifici e impianti di illuminazione pubblica a Cirié (TO)

Concessione in regime di finanza di progetto del servizio di prestazione energetica, denominato Ciriénergy, per la progettazione ed esecuzione di opere di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici comunali con successiva gestione, conduzione e manutenzione pluriennale, fornitura dei vettori energetici e servizio di manutenzione del verde pubblico del comune […]