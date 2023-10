Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione architettonica e urbana, con sistemazione dello spazio aperto, del complesso di edifici Acer situato a Cellole (CE) in via Milano e in via Taranto (progetto id 1063). Durata 365 giorni. Ente appaltante: Acer Campania. Importo: 3.519.124 € Scadenza: […]