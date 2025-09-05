Efficientamento energetico e miglioramento sismico caserma dei carabinieri di Traversetolo (PR)

Esecuzione di tutte le opere e provviste per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico della caserma dei carabinieri di Traversetolo (PR), inclusi sostituzione infissi, relamping interno, impianto fotovoltaico, riqualificazione impianto termico, sostituzione copertura amianto, rinforzo strutturale. Ente appaltante: Unione Pedemontana Parmense. Importo: 675.729 € Scadenza: 22/9/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]
