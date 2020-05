26 Maggio 2020

Procedura negoziata, previo avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico da eseguire presso il “Palazzo Angeletti Antonelli”, sede del comune di Ceccano (FR), rientranti nel POR Fesr Lazio 2014/2020, call for proposal 2.0, denominata energia sostenibile: investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per […]