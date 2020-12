29 Dicembre 2020

Procedura negoziata per affidamento dei lavori di efficientamento energetico del municipio del comune di Lei (NU). Il tempo massimo per ultimare tutti i lavori in oggetto è pari a giorni 60 giorni naturali e consecutivi. Importo: 57.820 € Scadenza: 15/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

