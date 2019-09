9 Settembre 2019

Il Comune di Vallesaccarda (AV) apre una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica e individuazione di un soggetto promotore, per l’accesso da parte del comune all’incentivo erogato dal Gse per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del municipio che rientrano nel Conto Termico. Importo: non dichiarato Scadenza: 18 […]