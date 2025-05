Lavori di eco-efficientamento e di decarbonizzazione del fabbricato esistente di proprietà comunale di via Sartirana 7, destinato a servizi abitativi. Comune di Rho (MI). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza Comune di Rho. Importo: 1.251.000 € Scadenza: 4/6/2025 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus