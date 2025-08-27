Corso “Tecnico Superiore Energy Specialist”

Il “Tecnico Superiore Energy Specialist” lavora nell’ambito della progettazione, gestione e verifica di impianti e sistemi energetici, conosce e sa realizzare smart energy systems, operando nel contesto della digitalizzazione del settore energetico.

Lavora nell’ambito della progettazione, gestione e manutenzione di impianti in contesti produttivi, residenziali e/o delle infrastrutture pubbliche; possiede competenze specialistiche per il settore delle energie rinnovabili, sa realizzare soluzioni e sistemi di efficientamento energetico in ambito civile e industriale, sa utilizzare tecnologie abilitanti 4.0 in ottica di efficienza energetica e sostenibilità.

Ente: ITS Academy Energia e Tecnologia (Messina)

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria di secondo grado

Stato avviso: aperto

Chiusura avviso: n.d.

Inizio lezioni: n.d.

Informazioni: ITS Academy Energia e Tecnologia

