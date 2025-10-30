Corso formazione professionale: Energy Efficiency Specialist

Il corso “Energy Efficiency Specialist” vuole contribuire a formare professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare sull’efficienza energetica.

Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 11 al 15 maggio 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 20 al 22 maggio 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.

Durante la prima settimana vengono analizzati il quadro delle emissioni di gas serra e la transizione verso un sistema energetico sostenibile, seguiti dallo studio della normativa europea e italiana in materia di efficienza energetica.

Si approfondiscono poi l’evoluzione del patrimonio edilizio e il concetto di Smart Building, la filiera del settore e le diverse tipologie contrattuali, oltre alle tecnologie e all’applicazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza energetica. La settimana si chiude con una testimonianza aziendale sui Datacenter e una sintesi dei temi trattati.

Nella seconda settimana, in presenza, i partecipanti svolgono un laboratorio sulla diagnosi energetica secondo la norma EN 16247, partecipano a una giornata di orientamento sul mercato del lavoro curata da Greentalent e concludono con un modulo dedicato allo sviluppo di sistemi di gestione dell’energia basati sulla ISO 50001, seguito dalla presentazione e discussione dei progetti finali.

Ente: Ampere Academy

Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti

Inizio corso: 11 maggio 2026

Informazioni e costi: Ampere Academy

TORNA ALL’ARCHIVIO