INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 124,53 €/MWh (31 ott) - Petrolio WTI: 60,17 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Abbonamento PRO
728x90-leaderboard-1jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 124,53 €/MWh (31 ott) - Petrolio WTI: 60,17 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Corso formazione professionale: Energy Efficiency Specialist

Corso formazione professionale: Energy Efficiency Specialist

  • 30 Ottobre 2025

CATEGORIE:

ADV
image_pdfimage_print

Il corso “Energy Efficiency Specialist” vuole contribuire a formare professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare sull’efficienza energetica.

Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 11 al 15 maggio 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 20 al 22 maggio 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.

Durante la prima settimana vengono analizzati il quadro delle emissioni di gas serra e la transizione verso un sistema energetico sostenibile, seguiti dallo studio della normativa europea e italiana in materia di efficienza energetica.

Si approfondiscono poi l’evoluzione del patrimonio edilizio e il concetto di Smart Building, la filiera del settore e le diverse tipologie contrattuali, oltre alle tecnologie e all’applicazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza energetica. La settimana si chiude con una testimonianza aziendale sui Datacenter e una sintesi dei temi trattati.

Nella seconda settimana, in presenza, i partecipanti svolgono un laboratorio sulla diagnosi energetica secondo la norma EN 16247, partecipano a una giornata di orientamento sul mercato del lavoro curata da Greentalent e concludono con un modulo dedicato allo sviluppo di sistemi di gestione dell’energia basati sulla ISO 50001, seguito dalla presentazione e discussione dei progetti finali.

Ente: Ampere Academy

Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti

Inizio corso: 11 maggio 2026

Informazioni e costiAmpere Academy

TORNA ALL’ARCHIVIO

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 30 Ottobre 2025
PRO
Scenari Terna 2050: rinnovabili unica via immediata, ma c’è un limite all’integrazione
  • 30 Ottobre 2025
PRO
Rete elettrica, per le connessioni flessibili servono regole chiare
  • 30 Ottobre 2025
Si aggiornano gli Ndc: più obiettivi economy-wide, rinnovabili e giustizia climatica
  • 30 Ottobre 2025
PRO
Quanto è attraente per i produttori l’Energy Release 2.0?
  • 30 Ottobre 2025
Auto elettriche per flotte aziendali: guida pratica per imprenditori
  • 30 Ottobre 2025
Mercati gas: opportunità e rischi della nuova “ondata” di Gnl
  • 30 Ottobre 2025
Formazione energetica: i corsi in programma di Ampere Academy

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy