Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea triennale in “Ingegneria meccanica”.

Il corso fornisce basi scientifiche e competenze tecniche, tra cui: termodinamica, fluidodinamica e conversione dell’energia per la progettazione e gestione di impianti energetici; trasmissione del calore ed elettrotecnica per sistemi termici e automatizzati; sbocchi nel settore energetico: aziende per la produzione e conversione dell’energia, imprese impiantistiche e consulenza tecnica.

Ente: Università degli Studi di Bergamo

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria superiore

Apertura avviso: aperto

Chiusura avviso: 26 settembre 2025

Inizio lezioni: n.d.

Informazioni: Università degli Studi di Bergamo

