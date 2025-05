Corso di laurea triennale in “Ingegneria industriale”

Il corso è articolato nei curricula Elettrica, Gestionale e Meccanica, dedica particolare attenzione agli aspetti energetici, formando professionisti capaci di operare in settori chiave della transizione energetica. Il percorso offre solide competenze in ambiti come la progettazione e gestione di impianti termotecnici ed energetici, la produzione e distribuzione dell’energia elettrica, e lo sviluppo di sistemi elettronici di potenza.

Ente: Università degli Studi di Catania

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di scuola secondaria superiore

Apertura avviso: 17 giugno 2025

Chiusura avviso: 30 settembre 2025

Inizio lezioni: 1 ottobre 2025

Informazioni: Università degli Studi di Catania – corso

