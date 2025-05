Corso di laurea magistrale in “Ingegneria meccanica”

Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea megistrale in “Ingegneria meccanica”

Seguire il corso significa acquisire competenze tecniche in una vasta gamma di discipline utili per sviluppare in autonomia progetti di impianti, componenti, processi nel settore industriale, manifatturiero, energetico, dei materiali e delle tecnologie di lavorazione e trasformazione.

Ente: Università degli Studi di Bergamo

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di laurea

Apertura avviso: aperto

Chiusura avviso: n.d.

Inizio lezioni: 15 settembre 2025

Informazioni: Università degli Studi di Bergamo

TORNA ALL’ARCHIVIO