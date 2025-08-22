Corso di laurea magistrale in “Ingegneria energetica”

Corso interateneo tra le Università di Trento e Bolzano. Tratta i temi dell’efficienza energetica negli edifici e in ambito produttivo, della produzione da fonti rinnovabili con impianti di taglia medio-piccola e delle interazioni con l’ambiente connesse con la produzione stessa, dell’innovazione tecnologica e degli aspetti gestionali legati al mercato dell’energia.

Prevede due percorsi di specializzazione:

Technologies for energy efficiency, sui temi legati all’efficienza energetica

Renewable and innovative technologies for energy supply, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il corso di laurea è interamente in lingua inglese.

Ente: Università degli studi di Trento

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

Apertura avviso: dicembre 2025

Chiusura avviso: marzo 2026

Informazioni: Università degli studi di Trento – corso

