5 Febbraio 2020

Avviso per la concessione di occupazione di porzione di area comunale di Macerata Feltria (PU) per la fornitura, installazione, messa in esercizio, gestione e manutenzione di un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici. Importo: n.d. Scadenza: 17 febbraio 2020 Bando (zip)