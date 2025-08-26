La Camera di commercio dell’Emilia sostiene le micro, piccole e medie imprese del territorio di competenza (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) negli investimenti orientati alla riduzione dei consumi energetici o all’autoproduzione da fonti rinnovabili. Ente appaltante: Camera di commercio dell’Emilia. Importo: 1.500.000 € Scadenza: 14/10/2025 Bando (pdf) Per informazioni: Camera di commercio dell’Emilia Bandi […]
Camera di commercio dell’Emilia: contributi per riqualificazione energetica delle imprese