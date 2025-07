Bando europeo che sostiene la realizzazione di 7 “cross border energy communities pilot actions”, cioè 7 progetti di comunità energetiche transfrontaliere. In Italia coinvolge le province confinanti con altri stati. I progetti pilota selezionati riceveranno assistenza tecnica di REScoop.eu e un contributo economico di 15mila euro. Importo: n.d. Scadenza: 21/11/2025 Bando (pdf) Per informazioni: Cross-Border […]